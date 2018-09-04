Раскрыт секрет уникального медового месяца Поклонской

Медовый месяц молодожены планируют провести в путешествии по России. И начали они с Крыма. Это удивительное место, считает Поклонская.

"Как вы думаете, где мы отдыхаем? Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны", – сказала экс-прокурор в эфире телеканала "Россия 24". По словам депутата, в Крыму ей нравится все: Евпатория, Черноморский район, Саки, Феодосия, Судак. "Здесь везде красиво", – сказала Поклонская.

Ранее стало известно, что бывший муж Поклонской Андрей Красильников приезжал в монастырь на Урале, чтобы развенчать брак с Натальей. Это было необходимо, чтобы у его бывшей жены не возникло препятствий для венчания в новом замужестве, пишет Ura.ru.

Немногим позже появилась информация о свадьбе Поклонской. Ее новым мужем стал 47-летний бывший старший следователь по особо важным делам ГСУ ФСНП, а ныне руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Бракосочетание состоялось в Крыму.

Свадьбу Поклонская отпраздновала в элитном сербском ресторане в Кастрополе. На торжестве присутствовало более 30 взрослых и трое детей – самые близкие.