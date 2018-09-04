Оно же просвечивает! Эстонская звезда «Евровидения» опубликовала фото в белье
4 сентября 2018, 13:06
Певице из Эстонии, которая представляла нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» в минувшем году, только стукнуло 30 лет и она буквально расцвела!
Певица, которую раньше даже подозревали в анорексии, кажется, наконец-то полюбила свое тело. Нельзя не отметить, что за последнее время она сильно изменилась, а в ее Instagram стали появляться очень откровенные фото. Как, на пример, последнее, на котором Лаура изображена в комлпекте кружевного белья...