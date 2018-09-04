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  • Оно же просвечивает! Эстонская звезда «Евровидения» опубликовала фото в белье

Оно же просвечивает! Эстонская звезда «Евровидения» опубликовала фото в белье

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Лаура Пылдвере

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певице из Эстонии, которая представляла нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» в минувшем году, только стукнуло 30 лет и она буквально расцвела!

Певица, которую  раньше даже подозревали в анорексии, кажется, наконец-то полюбила свое тело. Нельзя не отметить, что за последнее время она сильно изменилась, а в ее Instagram стали появляться очень откровенные фото. Как, на пример, последнее, на котором Лаура изображена в комлпекте кружевного белья...

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