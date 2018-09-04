Фото: обнаженная грудь 54-летней Жанны Эппле произвела фурор в Сети

Жанна Эппле вызвала фурор, обнародовав фотографию, на которой крупным планом запечатлена ее грудь. 54-летняя артистка без ложной скромности продемонстрировала по-девичьи юный бюст, пишет Дни.ру.
На официальной страничке в социальной сети Instagram Жанна Эппле с завидным постоянством публикует фотографии, на которых демонстрирует удивительно стройную фигуру. При этом в интервью артистка не устает утверждать, что такими данными обязана природе, мол, генетика хорошая. Однако Жанна не скрывает, что прибегает и к помощи специалистов. Артистка регулярно посещает салоны красоты.
На сей раз Эппле обнародовала снимок, на котором крупном планом демонстрирует грудь в купальнике. "Чашка кофе и старая фланелевая рубашка – слабовато предложение..." – написала к фото Жанна. Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного.
Однако не все пользователи Сети высказали восторг. Кто-то предположил, что у Жанны Эппле искусственная грудь. Однако сама актриса в комментариях опровергла это мнение. "Грудь своя", – написала популярная артистка.
Отметим, что Жанна Эппле, несмотря на свою потрясающую внешность, уже бабушка. В феврале у нее родился внук Север. Теперь вся жизнь вращается вокруг него. "Он такой беленький, светленький, на меня похож", – в недавнем интервью рассказывала Жанна.
Однако советов о том, как воспитывать малыша, от Эппле не ждут. "Меня никто не спрашивает – все резко стали умными, – отметила актриса. – Невестка, например, точно в сто раз умнее меня – она работает психологом-криминалистом. Она взяла всех в руки и всех себе подчинила. Мы теперь чувствуем все себя рядом с ней защищенными! Она – мой друг и помощник, я так ее уважаю и так благодарна!"