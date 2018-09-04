Фото: обнаженная грудь 54-летней Жанны Эппле произвела фурор в Сети

На официальной страничке в социальной сети Instagram Жанна Эппле с завидным постоянством публикует фотографии, на которых демонстрирует удивительно стройную фигуру. При этом в интервью артистка не устает утверждать, что такими данными обязана природе, мол, генетика хорошая. Однако Жанна не скрывает, что прибегает и к помощи специалистов. Артистка регулярно посещает салоны красоты.

На сей раз Эппле обнародовала снимок, на котором крупном планом демонстрирует грудь в купальнике. "Чашка кофе и старая фланелевая рубашка – слабовато предложение..." – написала к фото Жанна. Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного.

A post shared by Жанна Эппле (@epple.ymnaya) on Sep 3, 2018 at 2:29am PDT

Однако не все пользователи Сети высказали восторг. Кто-то предположил, что у Жанны Эппле искусственная грудь. Однако сама актриса в комментариях опровергла это мнение. "Грудь своя", – написала популярная артистка.

Отметим, что Жанна Эппле, несмотря на свою потрясающую внешность, уже бабушка. В феврале у нее родился внук Север. Теперь вся жизнь вращается вокруг него. "Он такой беленький, светленький, на меня похож", – в недавнем интервью рассказывала Жанна.