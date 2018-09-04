В каком месяце вы родились – таким и будет ваш мужчина!

Совместимость - важное условие гармоничных, или хотя бы нормальных отношений. Месяц вашего рождения тоже может дать кое-какие подсказки, уверены в Thought Catalog.
Январь
Ищите мужчину, который может идти в ногу с вашим амбициозным и трудолюбивым характером. Вы трудоголик, и вы заслуживаете только того, кто не испугается вашего успеха и настойчивости, и того, кто будет рядом с вами, несмотря на вашу преданность работе, и будет поддерживать вас во всех ваших начинаниях.
Февраль
Ищите мужчину, который терпелив и любознателен сам по себе, но особенно с вами. Вы непредсказуемая - сегодня тебе нужны приключения и страсть, а завтра - тишина и созерцание. Ищите того, кто примет все аспекты вашей натуры, от сильных до уязвимых, и он должен быть таким же любителем путешествий и перемен.
Март
Ищите мужчину, который заботится о вас так же, как вы заботитесь о нем. Вы честный, вдумчивый и сострадательный человек, и вы заслуживаете мужчину, который восхищается и ценит эти качества, вместо того, чтобы использовать их для собственной выгоды. Вы заслуживаете того, кто, поставит вас и ваши потребности на первое место, как это делаете вы.
Апрель
Ищите мужчину, который влюбится в вашу искру. Многие из них в прошлом, возможно, были отброшены в сторону вашей сильной и упрямой личностью. Но поскольку вы не стесняетесь быть открытой в своих эмоциях - вы заслуживаете мужчину, который любит вас именно такой, и достаточно уверен в себе, чтобы не быть сломленным силой вашего характера.
Май
Ищите мужчину, который может соответствовать вашему темпу. Вы сосредоточены на своих увлечениях и очень мотивированы, и вам нужен парень, который может соответствовать вашему интеллектуальному уровню. Вам нужен парень, который даст вам уверенность, и сможет быть хорошим партнером.
Июнь
Ищите мужчину, который не боится быть эмоционально открытым и уязвимым. Раньше ваша эмпатия и сострадание приводили вас к сломленным людям, о которых, по вашему мнению, вам нужно было позаботиться. И хотя это тоже часть вашей миссии, вы заслуживаете того, кто будет открываться вам и любить вас всей силой своего сердца.
Июль
Ищите мужчину, который просто хочет быть с вами. У вас настолько увлекательный и дружелюбный характер, что вы привлекаете к себе много людей - как поклонников, так и друзей. Вы нуждаетесь (и заслуживаете) мужчину, который уверен в себе достаточно, чтобы не ревновать вас к этой когорте. Ищите того, кто не ранит вашу чувствительную душу.
Август
Ищите мужчину, который говорит вам, что вам нужно услышать, а не то, что вы хотите услышать. У вас личность лидера - люди восхищаются вами, слушают вас и смотрят на вас. И хотя вы заслуживаете мужчину, который уважает вас и любит вас за вашу силу и самообладание, вам также нужен парень, который не позволит вам сесть ему на шею, или позволить вам топтаться по нему. Он должен с юмором относиться к вашему эгоизму и уметь сдерживать его.
Сентябрь
Ищите мужчину, который разделит вашу страсть к знаниям , опыту и росту. Вы всегда стремитесь вперед, и заслуживаете партнера, который никогда не захочет прекращать учиться с вами. Хотя вы глубоко любопытный и страстный человек, вы боитесь эмоционально раскрыться, поэтому вам нужен парень, который не побоится копать глубже и вытащить из вас вашу смелость и страстность.
Октябрь
Ищите мужчину, который не будет не принимать ваше тепло, доброту и привязанность как должное. Вы многое даете, и вы заслуживаете мужчину, который оценит вашу доброту и который никогда не попытается воспользоваться этим. Ждите мужчину, который столь же ласковый, как вы, и который только добавляет радости, а не боли, в вашу жизнь.
Ноябрь
Ищите мужчину, который действительно видит вас и никогда не перестает пытаться вас понять. Вы чрезвычайно сфокусированы, трудолюбивы и творчески, но вы также сдержанны и скрытны. Вам нужен парень, который не побоиться вашей страстности, и сможет дать вам ощущение слабости.
Декабрь
Ищите мужчину, который любит веселиться вместе с вами. У вас яркая и игривая личность, и вы заслуживаете того, кто раскроет ее потенциал. Ищите мужчину, который будет путешествовать с вами, шутить с вами, и кто сможет серьезно разговаривать, не утаивая свои чувств.