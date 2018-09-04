В каком месяце вы родились – таким и будет ваш мужчина!

Январь

Ищите мужчину, который может идти в ногу с вашим амбициозным и трудолюбивым характером. Вы трудоголик, и вы заслуживаете только того, кто не испугается вашего успеха и настойчивости, и того, кто будет рядом с вами, несмотря на вашу преданность работе, и будет поддерживать вас во всех ваших начинаниях.

Февраль

Ищите мужчину, который терпелив и любознателен сам по себе, но особенно с вами. Вы непредсказуемая - сегодня тебе нужны приключения и страсть, а завтра - тишина и созерцание. Ищите того, кто примет все аспекты вашей натуры, от сильных до уязвимых, и он должен быть таким же любителем путешествий и перемен.

Март

Ищите мужчину, который заботится о вас так же, как вы заботитесь о нем. Вы честный, вдумчивый и сострадательный человек, и вы заслуживаете мужчину, который восхищается и ценит эти качества, вместо того, чтобы использовать их для собственной выгоды. Вы заслуживаете того, кто, поставит вас и ваши потребности на первое место, как это делаете вы.

Апрель

Ищите мужчину, который влюбится в вашу искру. Многие из них в прошлом, возможно, были отброшены в сторону вашей сильной и упрямой личностью. Но поскольку вы не стесняетесь быть открытой в своих эмоциях - вы заслуживаете мужчину, который любит вас именно такой, и достаточно уверен в себе, чтобы не быть сломленным силой вашего характера.

Май

Ищите мужчину, который может соответствовать вашему темпу. Вы сосредоточены на своих увлечениях и очень мотивированы, и вам нужен парень, который может соответствовать вашему интеллектуальному уровню. Вам нужен парень, который даст вам уверенность, и сможет быть хорошим партнером.

Июнь

Ищите мужчину, который не боится быть эмоционально открытым и уязвимым. Раньше ваша эмпатия и сострадание приводили вас к сломленным людям, о которых, по вашему мнению, вам нужно было позаботиться. И хотя это тоже часть вашей миссии, вы заслуживаете того, кто будет открываться вам и любить вас всей силой своего сердца.

Июль

Ищите мужчину, который просто хочет быть с вами. У вас настолько увлекательный и дружелюбный характер, что вы привлекаете к себе много людей - как поклонников, так и друзей. Вы нуждаетесь (и заслуживаете) мужчину, который уверен в себе достаточно, чтобы не ревновать вас к этой когорте. Ищите того, кто не ранит вашу чувствительную душу.

Август