Алену Водонаеву осудили за выставленные на обозрение промежность и грудь (ВИДЕО)

Алена Водонаева продолжает шокировать фанатов откровенными кадрами. В ее блоге то и дело разгораются настоящие скандалы между фанатами и хейтерами.
Алена часто делает в своем блоге провокационные публикации. На этот раз звезда «Дома-2» обнародовала короткий ролик, в котором запечатлела свою промежность и грудь в прозрачном топе. В комментарии Алена попросила совета, как ей поступить в странной ситуации. Ей приходят смски от знакомого из шоу-бизнеса, который недавно женился. Водонаева попросила фанатов подсказать, стоит ли ей сообщать супруге этого мужчины о его поведении, пишет 7d.org.ua.
Жалко так одну дурочку. Вышла замуж за парня из нашего шоу-бизнеса, а он мне смски написывает. Причём сколько с ней встречается, столько и написывает. Эх, с одной стороны женская солидарность шепчет - «расскажи ей, покажи». С другой - не хочу лезть не в своё дело. Она же сама такого выбрала, значит заслужила. Или сосет плохо, тут уж не разобрать. Кстати, у меня назрели вопросы, на этот счёт. 1. Малознакомой ( читай - незнакомой! ) женщине вы рассказали бы о ситуации? 2. А если бы узнали, что подруге муж изменяет? Рассказали бы? 3. А если её муж вам пишет?! Ваши действия?