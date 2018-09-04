Алену Водонаеву осудили за выставленные на обозрение промежность и грудь (ВИДЕО)

Алена часто делает в своем блоге провокационные публикации. На этот раз звезда «Дома-2» обнародовала короткий ролик, в котором запечатлела свою промежность и грудь в прозрачном топе. В комментарии Алена попросила совета, как ей поступить в странной ситуации. Ей приходят смски от знакомого из шоу-бизнеса, который недавно женился. Водонаева попросила фанатов подсказать, стоит ли ей сообщать супруге этого мужчины о его поведении, пишет 7d.org.ua.