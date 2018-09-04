Появились первые снимки могилы Иосифа Кобзона (ГАЛЕРЕЯ)

На протяжении 13 лет Иосиф Кобзон боролся с онкологией, но в этом году его организм сдал и артиста не стало. Второго сентября родственники, близкие и его поклонники простились с ним в Концертном зале имени Чайковского. Потом гроб с телом Кобзона отвезли на Востряковское кладбище, где похоронена его мать. Он много лет назад завещал похоронить себя рядом с ней. В Сети уже можно найти первые фото могилы легендарного артиста, пишет 7d.org.ua.