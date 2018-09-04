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Эммануэль Макрон попробовал финский кофе и стал героем нового мема

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Emmanuel Macron soome kohvi joomas

ФОТО: Twitter.com

Похоже, у этих фото нет ни одной причины, чтобы не стать новым мемом.

Французский президент Макрон выпил чашечку кофе с финским президентом в Хельсинки, и выражение лица Эммануэля Макрона, только что попробовавшего финское варево, разлетелось по интернету со скоростью света.

Emmanuel Macron soome kohvi joomas

ФОТО: Twitter.com

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой Брижит отправился в деловое турне по Дании и Финляндии, 30 августа заглянув в Хельсинки в гости к финскому президенту Саули Ниинисте. И президенты решили устроить себе привал на городской Рыночной площади, выпив по чашечке кофе.

Макронское кофепитие фотографы засняли крупным планом. И после следующего фото вам будет искренне жаль Эммануэля. Коллаж из двух этих фото, кажется, уже полностью готов к тому, что стать мемом.

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP/scanpix

Лицо Макрона после того, как он попробовал финский кофе — пользователи интернета назвали видом французской безысходности. Кадры тут же попали на Reddit. За считанные часы опубликованный пользователем Mämminsyöjä пост собрал больше тысячи комментариев.

Один из пользователей предположил, что кофе мог просто оказаться слегка алкогольным. Впрочем, французы вообще известны своей нелюбовью к кофе, приготовленному за пределами Франции.

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