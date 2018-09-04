Эммануэль Макрон попробовал финский кофе и стал героем нового мема

Французский президент Макрон выпил чашечку кофе с финским президентом в Хельсинки, и выражение лица Эммануэля Макрона, только что попробовавшего финское варево, разлетелось по интернету со скоростью света.

Emmanuel Macron soome kohvi joomas ФОТО: Twitter.com

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой Брижит отправился в деловое турне по Дании и Финляндии, 30 августа заглянув в Хельсинки в гости к финскому президенту Саули Ниинисте. И президенты решили устроить себе привал на городской Рыночной площади, выпив по чашечке кофе.

Макронское кофепитие фотографы засняли крупным планом. И после следующего фото вам будет искренне жаль Эммануэля. Коллаж из двух этих фото, кажется, уже полностью готов к тому, что стать мемом.

ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP/scanpix

Лицо Макрона после того, как он попробовал финский кофе — пользователи интернета назвали видом французской безысходности. Кадры тут же попали на Reddit. За считанные часы опубликованный пользователем Mämminsyöjä пост собрал больше тысячи комментариев.