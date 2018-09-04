«Самая красивая девочка в мире» пошла в первый класс

Впервые о Насте Князевой весь мир услышал в декабре прошлого года, когда британская газета Daily Mail назвала ее самой красивой девочкой в мире. У малышки сразу же появилась многотысячная армия поклонников, очарованная ее огромными голубыми глазами и милым «кукольным» лицом.

Настя представляет модельное агентство President Kids Management и сотрудничает с известными марками детской одежды. Она уже успела поработать с такими брендами, как Gucci, Borelli, O'stin, Burberry и Chobi.

A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Sep 1, 2018 at 1:47am PDT

Но по словам мамы, Настя не собирается всю жизнь заниматься модельным бизнесом и мечтает стать ветеринаром.

Сейчас девочка не по годам серьезно настроена на учебу и обещает, что постарается учиться на одни пятерки. Конечно, для юной модели это новый этап жизни и ей, возможно, будет сложнее совмещать учебу и съемки. Глядя на фото Насти в школьной форме, подписчики восхитились ее красотой и отметили, что мальчикам-одноклассникам теперь не будет покоя.