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Что длина вашего указательного пальца говорит о вашей личности

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ФОТО: soulpost.ru

Это может звучать странно, но длина указательного пальца может многое рассказать о вас: от ваших привычек до того, как вы ведете себя в отношениях. Хироманты — люди, умеющие читать по линиям на руках, — так же используют эти знания в своих описаниях и предсказаниях.

Существует три основных типа личности, если делить по длине указательного пальца в сравнении со средним. Вы удивитесь, насколько они точны! Пишет Soulpost.ru.

Тип А: До линии

ФОТО: soulpost.ru

Если ваш указательный палец заканчивается как раз на линии верхнего сустава среднего пальца, ваш тип А.

Вы достаточно консервативная личность, более закрытая и интровертивная. Вам не просто открыться новому человеку, да и даже близким людям. Со стороны вы кажетесь очень независимым человеком.

Больше всего вы ненавидите ложь. Сами вы искренни и прямолинейны, вы на многое готовы ради любимых людей и ожидаете от них того же. В то же время посторонним людям вы можете показаться равнодушным человеком. Они могут спутать вашу отстраненность с гордостью или эксцентричностью, особенно потому, что вы не умеете терпеть то, что вас раздражает.

Но когда вы открываетесь кому-то, вы очень теплый человек, можете быть душой компании с теми, кого хорошо знаете.

Тип В: Длинный

ФОТО: soulpost.ru

Если ваш указательный палец длиннее линии верхнего сустава среднего пальца, ваш тип В.

Вы очень преданны своим друзьям и очень чувствительный человек. Когда вы в новых отношениях, они становятся всем вашим миром. Вы только и думаете, что о своей новой любви, вы хотите сблизиться с партнером на глубоком уровне.

Несмотря на эту преданность, вы хотите сохранить видимость, что можете быть счастливы и в одиночестве. Вы сдерживаете себя, чтобы не выдать сразу все свои чувства, но в душе мечтаете найти свою половинку. Может вы любите изучать психологию, чтобы лучше понять людей.

В жизни вы полностью отдаете себя тому, что делаете: работе, учебе, семье или друзьям. Вы можете настроиться на что-то одно и добиться этого.

В целом вы спокойная натура, не любите конфликты и умеете держать себя в руках в стрессовых ситуациях.

Тип С: Короткий

ФОТО: soulpost.ru

Если ваш указательный палец заканчивается, не достигая линии верхнего сустава среднего пальца, ваш тип С.

Вы оптимистичная, живая личность, которая не любит негатив. Вы легко прощаете и забываете, вы не умеете долго злиться.

Ваша чрезмерная энергичность может показаться эгоцентричностью. Порой вам трудно решать конфликты, особенно если вы уверены в своей правоте. В то же время вы готовы первыми извиниться, если все заходит слишком далеко.

Впрочем, свои настоящие эмоции вы держите в себе. А вот свое мнение высказывать не боитесь. Окружающие точно знают ваши ценности и принципы.

Вы боитесь неизвестного, а вот чувство знакомого дает вам ощущение стабильности и безопасности. Но чтобы расти и становиться лучше, вам нужно иногда выходить из зоны своего комфорта.

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