Пуговка из «Папиных дочек» ошарашила откровенным фото в бикини

Фотографии 16-летней Екатерины Старшовой с отдыха в Сан-Марино вызвали шквал восторженных комментариев. Юная актриса, которая вдобавок занимается фигурным катанием, снялась в бикини, продемонстрировав спортивную фигуру, пишет Дни.ру.

"Хлопай ресницами и взлетай! Здесь слишком красиво, не описать словами", – подписала Екатерина снимок, запечатлевший актрису на яхте.

A post shared by Екатерина Старшова (@ekstarshova) on Aug 12, 2018 at 11:21am PDT

"Сколько бываю в разных местах нашей планеты, столько и удивляюсь насколько прекрасные виды мне открываются", – делится впечатлениями с подписчиками девушка.

Старшова после завершения сериала "Папины дочки" больше не снимается в кино. В отличие от Елизаветы Арзамасовой (Галины Сергеевны, ее старшей сестры по сериалу), Катя редко ходит на кастинги и пробы. Девушка решила посвятить себя медицине.

A post shared by Екатерина Старшова (@ekstarshova) on Aug 8, 2018 at 11:50am PDT