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  • Пуговка из «Папиных дочек» ошарашила откровенным фото в бикини

Пуговка из «Папиных дочек» ошарашила откровенным фото в бикини

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Екатерина Ершова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Подтянутая спортивная фигура звезды сериала "Папины дочки" поразила поклонников. Фанатов удивило, как быстро маленькая Пуговка выросла и похорошела. 

Фотографии 16-летней Екатерины Старшовой с отдыха в Сан-Марино вызвали шквал восторженных комментариев. Юная актриса, которая вдобавок занимается фигурным катанием, снялась в бикини, продемонстрировав спортивную фигуру, пишет Дни.ру.

"Хлопай ресницами и взлетай! Здесь слишком красиво, не описать словами", – подписала Екатерина снимок, запечатлевший актрису на яхте.

"Сколько бываю в разных местах нашей планеты, столько и удивляюсь насколько прекрасные виды мне открываются", – делится впечатлениями с подписчиками девушка. 

Старшова после завершения сериала "Папины дочки" больше не снимается в кино. В отличие от Елизаветы Арзамасовой (Галины Сергеевны, ее старшей сестры по сериалу), Катя редко ходит на кастинги и пробы. Девушка решила посвятить себя медицине.

Екатерина окончила школу экстерном после девятого класса, получив золотую медаль – но в вуз поступать пока не стала. Она призналась в интервью, что год, который есть у нее в запасе, хочет потратить на занятия по особым предметам. По словам Старшовой, это позволит ей лучше подготовиться к поступлению.

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