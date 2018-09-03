Пуговка из «Папиных дочек» ошарашила откровенным фото в бикини

Подтянутая спортивная фигура звезды сериала "Папины дочки" поразила поклонников. Фанатов удивило, как быстро маленькая Пуговка выросла и похорошела.
Фотографии 16-летней Екатерины Старшовой с отдыха в Сан-Марино вызвали шквал восторженных комментариев. Юная актриса, которая вдобавок занимается фигурным катанием, снялась в бикини, продемонстрировав спортивную фигуру, пишет Дни.ру.
"Хлопай ресницами и взлетай! Здесь слишком красиво, не описать словами", – подписала Екатерина снимок, запечатлевший актрису на яхте.
"Сколько бываю в разных местах нашей планеты, столько и удивляюсь насколько прекрасные виды мне открываются", – делится впечатлениями с подписчиками девушка.
Старшова после завершения сериала "Папины дочки" больше не снимается в кино. В отличие от Елизаветы Арзамасовой (Галины Сергеевны, ее старшей сестры по сериалу), Катя редко ходит на кастинги и пробы. Девушка решила посвятить себя медицине.
Екатерина окончила школу экстерном после девятого класса, получив золотую медаль – но в вуз поступать пока не стала. Она призналась в интервью, что год, который есть у нее в запасе, хочет потратить на занятия по особым предметам. По словам Старшовой, это позволит ей лучше подготовиться к поступлению.