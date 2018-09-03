Сын Иосифа Кобзона рассказал о тайных переговорах накануне похорон отца

Андрей сообщил: «В ночь перед похоронами у нас было совещание. Мама очень волновалась, соберет ли отец людей, придут ли проститься с ним. Я уверял ее, что даже Высоцкий собрал, хотя город был на режимном положении из-за Олимпиады, и никаких сообщений о дате и времени прощания не было в прессе. Так что, отец не подведет. И, правда, он не подвел. Спасибо тебе за это, папа. Это был твой последний аншлаг!»