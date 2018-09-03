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  • Сын Иосифа Кобзона рассказал о тайных переговорах накануне похорон отца

Сын Иосифа Кобзона рассказал о тайных переговорах накануне похорон отца

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Иосиф Кобзон

ФОТО: SCANPIX

Сын Иосифа Кобзона рассказал о том, как семья готовилась к похоронам. И среди родственников даже велись тайные переговоры, пишет 7d.org.ua.

Андрей сообщил: «В ночь перед похоронами у нас было совещание. Мама очень волновалась, соберет ли отец людей, придут ли проститься с ним. Я уверял ее, что даже Высоцкий собрал, хотя город был на режимном положении из-за Олимпиады, и никаких сообщений о дате и времени прощания не было в прессе. Так что, отец не подведет. И, правда, он не подвел. Спасибо тебе за это, папа. Это был твой последний аншлаг!»

 

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