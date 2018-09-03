Фото: Анастасию Волочкову обругали за разврат на Дне знаний

«Первый раз в седьмой класс. Как быстро летит время… А я порву свою линейку в балетном училище на улице России в Питере…», – подписала пост в Instagram знаменитость. В цветастом декольтированном блинном платье с вырезом «до трусов» прима балета вызвала у своих подписчиков неоднозначную реакцию.