Королева красоты, которую экс-бойфренд облил кислотой, впервые после трагедии вышла на красную дорожку

Многие помнят трагическую историю финалистки конкурса красоты «Мисс Италия»: в январе прошлого года ревнивый экс-бойфренд облил девушку кислотой, не смирившись с тем, что она его бросила.

На восстановление 28-летней итальянке потребовалось чуть больше шести месяцев и летом 2017-го она вернулась к работе. А спустя еще год приняла приглашение пройтись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

ФОТО: VINCENZO PINTO / AFP

Перед собравшимися фотографами модель появилась в золотом платье-бюстье с пышным подолом, которое дополнила миниатюрной сумкой Trussardi. Пострадавший глаз прикрывала специальная повязка, декорированная блестящими пайетками. Сегодня Джессика Нотаро продолжает работать дрессировщицей морских котиков, а также принимает участие в различных танцевальных проектах.