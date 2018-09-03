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Королева красоты, которую экс-бойфренд облил кислотой, впервые после трагедии вышла на красную дорожку Смотрите фото!

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ФОТО: SCANPIX

На церемонии открытия Венецианского кинофестиваля внимание фотографов привлекла Джессика Нотаро. 

Многие помнят трагическую историю финалистки конкурса красоты «Мисс Италия»: в январе прошлого года ревнивый экс-бойфренд облил девушку кислотой, не смирившись с тем, что она его бросила.

На восстановление 28-летней итальянке потребовалось чуть больше шести месяцев и летом 2017-го она вернулась к работе. А спустя еще год приняла приглашение пройтись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

ФОТО: VINCENZO PINTO / AFP

Перед собравшимися фотографами модель появилась в золотом платье-бюстье с пышным подолом, которое дополнила миниатюрной сумкой Trussardi. Пострадавший глаз прикрывала специальная повязка, декорированная блестящими пайетками. Сегодня Джессика Нотаро продолжает работать дрессировщицей морских котиков, а также принимает участие в различных танцевальных проектах. 

ФОТО: SCANPIX

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