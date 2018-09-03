44-летняя Мария Порошина ждет пятого ребенка

О том, что знаменитость снова ждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужа Ильи Древнова случится прибавление в семействе.

У Порошиной – четыре дочери. Это 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко. А три младшие появились в браке с Древновым.