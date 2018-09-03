Жена Эммануила Виторгана показала лицо подросшей дочери

Ирина Млодик и Эммануил Виторган стали почетными гостями на свадьбе актрисы Екатерины Архановой. Супруги пришли на церемонию бракосочетания вместе с дочерью Этель, которой неделю назад исполнилось ровно полгода. Гости и родственники до сих пор гадают, на кого же похожа девочка, пишет СтарХит.
В феврале в семье 78-летнего артиста и его 56-летней супруги появился первый общий ребенок – дочка. Новость стала сенсацией, многие поклонники осудили Виторгана за то, что он решился стать отцом в третий раз в столь преклонном возрасте, но несмотря ни на что Эммануил Гедеонович и Ирина Михайловна счастливы и стараюсь не расставаться с маленькой Этель ни на секунду. Эммануил Виторган и Ирина Млодик провели большую часть этого лета в родной для супруги артиста Юрмале. В этом году погода на рижском взморье стояла невероятно жаркая, поэтому родители без опаски купали в море маленькую Этель.
Так, после летнего отдыха Виторган и Млодик вернулись в Москву специально, чтобы побывать на свадьбе Екатерины Архаровой. Актриса, бывшая супруга Марата Башарова, – родная племянница Эммануила Гедеоновича, и вторую свадьбу своей родственницы актер никак не мог пропустить.
Шестимесячная Этель тоже стала гостьей взрослого праздника. Ребенка нарядили в белое платье и туфельки, украшенные искусственными жемчужинами. Внимания крошке в этот день досталось не меньше, чем невесте.
Гости разглядывали личико девочки, пытаясь угадать, на кого же она все-таки похожа. А родителям, кажется, что все равно. Эммануил Гедеонович, по свидетельству друзей, светится рядом с дочкой.
Двигается бесконечно, ползает, болтает руками ногами, а главное очень хорошо к нам относится. Повышает голос только потому, что ей вовремя не дали поесть. Ириш, что она сегодня с таким аппетитом ела? Брокколи? Просто так, как будто нет ничего вкуснее, – делится Виторган.
Первый раз лицо дочери Ирины Михайловны и Эммануила Гедеоновича публика могла увидеть в эфире программы «Привет, Андрей!» в апреле этого года. Тогда она была совсем крохой, Этель было полтора месяца. Теперь у девочки уже осознанный взгляд, и она сердито хмурит бровки на фотографа.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Новоиспеченный отец, рассказывая о дочери, не скрывает, что осознает все ответственность своего позднего отцовства. «Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж мне будет больше ста лет. Но разве все это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем», – говорил Виторган.