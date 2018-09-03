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  • Мало огня?! Эпатажная Линда решила приехать в Таллинн

Мало огня?! Эпатажная Линда решила приехать в Таллинн Розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: Промофото

Этой осенью вас ждeт встреча с певицей, которая без преувеличения является символом целой эпохи. 4 ноября в клубе Cathouse состоится единственный концерт неповторимой и почти мистической Линды.

90-е годы на всей территории огромного постсоветского пространства прошли под её музыку. Такие хиты как «Мало огня», «Никогда», «Северный ветер», «Ворона» , «Марихуана» звучали тогда буквально отовсюду. Почти для каждого из нас песни Линды – это молодость, или юность, а для кого-то даже детство. Всем нам иногда хочется вернуться  хотя бы ненадолго в то время, не так ли? А концерт Линды – отличное средство для этого. Не упустите этот шанс!

P.S. Отличный повод задержаться после концерта – яркая Afterparty. Сногсшибательные  Go-Dance-Girls гарантируют взрывную энергию на танцполе. А зажигательные хиты обеспечит, пожалуй, самая провокационная и эпатажная пара диджеев – DJ Forsage и Topless DJ Aurika. Каждое их выступление – это неподдельное удовольствие не только для слуха, но и для глаз.

Приятный бонус: стоимость Afterparty включена в цену билета на концерт Линды!

ВНИМАНИЕ! Limon.ee разыгрывает билеты на концерт Линды. Условия игры ищите на нашей официальной страничке нашего портала в Facebook. Имя победителя мы назовем 13 сентября. Удачи в игре!

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