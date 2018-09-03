Мало огня?! Эпатажная Линда решила приехать в Таллинн

90-е годы на всей территории огромного постсоветского пространства прошли под её музыку. Такие хиты как «Мало огня», «Никогда», «Северный ветер», «Ворона» , «Марихуана» звучали тогда буквально отовсюду. Почти для каждого из нас песни Линды – это молодость, или юность, а для кого-то даже детство. Всем нам иногда хочется вернуться хотя бы ненадолго в то время, не так ли? А концерт Линды – отличное средство для этого. Не упустите этот шанс!