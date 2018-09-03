Священник на похоронах облапал известную певицу ВИДЕО!
3 сентября 2018, 12:45
Пользователи Сети обратили внимание на опубликованное на YouТube видео со священнослужителем Чарльзом Эллисом. Он вместе с Арианой Гранде вел церемонию прощания с певицей Аретой Франклин.
В кадр попал момент, когда епископ трогает знаменитую исполнительницу за грудь прямо на трибуне. Гранде смущается, но Эллис продолжает вести себя неприлично.
Зрители посчитали, что священник открыто домогался Арианы во время своей речи. Фанатки певицы после инцидента запустили хештег #RespectAriana ("уважай Ариану").