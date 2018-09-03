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Ирина Аллегрова отменяет концерты из-за болезни

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Ирина Аллегрова

ФОТО: SCANPIX

На выходных жители Одинцова Московской области получили неприятное известие – на концерте в честь дня города не выступит Ирина Аллегрова. У певицы поднялась температура. 

«К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни – у певицы поднялась высокая температура», – написал на своей странице в Instagram глава Одинцовского района Андрей Иванов. Что именно случилось с певицей он уточнять не стал.

Несмотря на отсутствие четкого диагноза, народная молва рассудила, что артистка подхватила некую инфекцию. Пользователи Сети отметили, что многие хотели попасть на концерт только для того, чтобы увидеть певицу на сцене. Ей желают скорейшего выздоровления. 

Ранее на одном из своих выступлений Ирина Аллегрова призналась, что годы берут свое и она уже не может как раньше бойко скакать между рядов и собирать охапки цветов от восторженных поклонников, одновременно радуя их исполнением своих хитов. «Дайте отдышаться. Старость не радость!», – заметила она в интервью womansstyle.

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