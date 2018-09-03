Ирина Аллегрова отменяет концерты из-за болезни

«К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни – у певицы поднялась высокая температура», – написал на своей странице в Instagram глава Одинцовского района Андрей Иванов. Что именно случилось с певицей он уточнять не стал.

Несмотря на отсутствие четкого диагноза, народная молва рассудила, что артистка подхватила некую инфекцию. Пользователи Сети отметили, что многие хотели попасть на концерт только для того, чтобы увидеть певицу на сцене. Ей желают скорейшего выздоровления.