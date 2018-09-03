49-летняя Юлия Меньшова показала голый округлившийся живот

Наблюдательные поклонники заметили, что обычно стройная Юлия Меньшова располнела. Особенно это касается, по их мнению, талии. Некоторые фанаты высказали мнение, что популярная актриса и телеведущая ждет ребенка, пишут Dni. Отметим, что в конце июля артистке исполнилось 49 лет.

Меньшова не оставила без внимания предположения фанатов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала несколько фотографий, сделанных на УЗИ. При этом ее лицо буквально светится от счастья. Самое интересное, что рядом с ней запечатлен вовсе не муж, актер Игорь Гордин, а другой мужчина.

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on Sep 1, 2018 at 2:49pm PDT

Впрочем, поклонникам не стоит волноваться. По всей видимости, Меньшова поправилась исключительно для съемок. Актриса снимается в продолжении фильма «Между нами, девочками». «Некоторые сильно за мой "животик" переживали на недавних фотках. Дык есть же повод! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)», – написала Меньшова.

Артистка призналась, что очень любит такие фотографии со съемок: «Люди в кадре рвут сердца и заливаются слезами умиления, а за кадром "покерфейс" съемочной группы, или вот даже мебель двигают».