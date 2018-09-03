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  • Только позавидовать! Знаменитая эстонка показала на Бали безупречное тело

Только позавидовать! Знаменитая эстонка показала на Бали безупречное тело ФОТО

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Heti Tulve, 2007.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Звезда эстонских СМИ Хети Тулве  в последнее время живет на Бали и, по всей видимости, в родные края возвращаться не собирается. 

Модель и светская львица постоянно шлет горячие фотоприветы своим эстонским поклонникам. На последнем кадре Хети занимается йогой в купальнике. Глядя на этот снимок, трудно поверить, что на кадре 40-летняя мать двоих детей. Сама Хети признается, что секрет ее безупречной фигуры – регулярные занятия йогой. Недавно она даже получила диплом тренера и теперь сама может вести тренировки.

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