Только позавидовать! Знаменитая эстонка показала на Бали безупречное тело

Модель и светская львица постоянно шлет горячие фотоприветы своим эстонским поклонникам. На последнем кадре Хети занимается йогой в купальнике. Глядя на этот снимок, трудно поверить, что на кадре 40-летняя мать двоих детей. Сама Хети признается, что секрет ее безупречной фигуры – регулярные занятия йогой. Недавно она даже получила диплом тренера и теперь сама может вести тренировки.