Анастасия Волочкова сорвалась на журналистов на похоронах Иосифа Кобзона

Анастасия Волочкова пришла проститься с Иосифом Кобзоном. Скандально известная балерина умудрилась устроить провокацию даже на таком скорбном мероприятии – она отказалась разговаривать с журналистами, заявив, что те пытаются сделать шоу.
Накануне, 2 сентября, в московском Концертном зале имени Чайковского состоялось прощание с великим артистом, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном. Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица России, коллеги и друзья исполнителя, пишут Dni.
Не осталась в стороне и скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Для траурного мероприятия танцовщица выбрала черный свитер и темные брюки. Минимум макияжа, гладко убранные волосы. Анастасия принесла не традиционные гвоздики, а белые лилии.
Артистка устроила перепалку с журналистами, которые вели прямую трансляцию прощания с Кобзоном. Анастасия обвинила их в том, что они якобы устроили из церемонии шоу, сообщает «Московский комсомолец». Журналисты объяснили, что запись ведется для тех, кто не смог приехать проститься с артистом.
«Зачем вы делаете шоу из такого события?! Удивляюсь вам!» – сорвалась балерина на репортеров. Однако провокация артистки не удалась: репортеры быстро переключились на других знаменитостей, которые с лихвой компенсировали нежелание Волочковой общаться.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия. Легендарный артист перенес несколько операций.