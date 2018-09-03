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  • Анастасия Волочкова сорвалась на журналистов на похоронах Иосифа Кобзона

Анастасия Волочкова сорвалась на журналистов на похоронах Иосифа Кобзона

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MOSCOW, RUSSIA

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Анастасия Волочкова пришла проститься с Иосифом Кобзоном. Скандально известная балерина умудрилась устроить провокацию даже на таком скорбном мероприятии – она отказалась разговаривать с журналистами, заявив, что те пытаются сделать шоу.

Накануне, 2 сентября, в московском Концертном зале имени Чайковского состоялось прощание с великим артистом, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном. Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица России, коллеги и друзья исполнителя, пишут Dni.

Не осталась в стороне и скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Для траурного мероприятия танцовщица выбрала черный свитер и темные брюки. Минимум макияжа, гладко убранные волосы. Анастасия принесла не традиционные гвоздики, а белые лилии.

Артистка устроила перепалку с журналистами, которые вели прямую трансляцию прощания с Кобзоном. Анастасия обвинила их в том, что они якобы устроили из церемонии шоу, сообщает «Московский комсомолец». Журналисты объяснили, что запись ведется для тех, кто не смог приехать проститься с артистом.

«Зачем вы делаете шоу из такого события?! Удивляюсь вам!» – сорвалась балерина на репортеров. Однако провокация артистки не удалась: репортеры быстро переключились на других знаменитостей, которые с лихвой компенсировали нежелание Волочковой общаться.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия. Легендарный артист перенес несколько операций.

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