«Хотели ампутировать ногу»: Винокур раскрыл страшную тайну

Юморист и пародист Владимир Винокур дружил с Иосифом Кобзоном 43 года. "Он поверил в меня, когда я, совсем юный, начинал работать в ВИА "Самоцветы", – рассказал он. – И с тех пор мы с ним дружим, часто выступали вместе", пишет Dni.ru.

"Иосиф Давыдович выступал в самых горячих точках – Афганистане, Чечне, Сирии, в Донбассе, – продолжает Винокур. – Но он всегда был участлив к заботам своих коллег. В 1992 году я попал в страшную автоаварию в Германии. Два моих друга в машине погибли в одно мгновение. Мне сильно искорежило ноги. Немецкие врачи хотели ампутировать ногу… Ко мне тут же приехал Иосиф Кобзон, который договорился о переводе в военный госпиталь, где хирурги сделали мне сложную операцию, продолжили лечение и спасли ногу. Потом Иосиф приезжал с концертом и в благодарность пел перед спасшими меня медиками. Поэтому я благодарен ему всю жизнь".