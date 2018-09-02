Ирина Винер рассказала о тяжелой химиотерапии Иосифа Кобзона

К этой минуте отдать дань уважения без преувеличения великому артисту и гражданину пришли множество актеров, ведущих и певцов – Елена Малышева, Арина Шарапова, Тамара Гвердцители, Надежда Бабкина, Лолита Милявская, Лев Лещенко, Аркадий Укупник, Бари Алибасов, Зара и Александр Морозов, Александр Ширвиндт...

"Иосиф Давыдович – не просто великий, легендарный артист, он святой", – убеждена тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

"Кобзон много раз хотел уйти со сцены, но она не отпускала его, держала, – продолжает Ирина Александровна. – Даже перенеся тяжелую химиотерапию, он все равно продолжал выходить на сцену и радовать своим талантом, пел, словно молодой мальчик".

"Он помогал всем и всегда, и его добро было безграничным, – вспоминает тренер. – Помню, как на каком-то приеме в Кремле Кобзон подошел к главе нашего государства и стал просить помочь шахтерам какого-то забоя, которые попали в беду".