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Четыре убедительные причины не использовать бумажные платки при насморке

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Насморк. Фото иллюстративное

ФОТО: PantherMedia/ScanPix

Из-за относительно низкой стоимость их делают из макулатуры, а ароматизаторы - не качественные, пишет Mport.ua.

Насморк — это очень неприятная проблема, которая знакома всем. В последние годы при насморке стало очень популярным использование бумажных салфеток. Они стоят недорого, просты и практичны. Но, несмотря на это, врачи советуют отказаться от них. Обычные бумажные салфетки несут серьезную опасность для здоровья вследствие следующих причин. 

Низкое качество. Чтобы была низкая цена часто используется дешевое сырье. Оно должно быть из натуральной целлюлозы, но производители заменяют макулатурой. Предварительно ее обрабатывают различными химическими веществами (хлорная известь, различные отбеливатели, промышленный тальк, флуоресцентные агенты), а они очень токсичны. 

Раздражение. За счет своей структуры бумага травмирует чувствительную кожу под носом, а также дополнительно повреждает воспаленную слизистую оболочку. Это может стать причиной занесения инфекции. Не стоит использовать для прочистки носа обычные салфетки и кухонные полотенца. 

Аллергия. Бумажные салфетки могут вызывать сильные аллергические реакции у людей с ослабленным иммунитетом из-за большого содержания красителей и ароматизаторов. 

Распространение бактерий. Широко разрекламированные влажные бумажные салфетки не только не убивают болезнетворные микроорганизмы, но и служат причиной их распространения. К такому мнению пришли ученые из Университета Кардиффа. 

Для высмаркивания рекомендуют брать текстильные носовые платки из мягкой ткани, которая не будет травмировать кожу. Их нужно регулярно стирать, чтобы они не стали рассадником бактерий. Платком нужно промокать сопли, а не растирать их. 

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