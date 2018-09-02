Еще одна участница «ВИА Гры» уходит из группы

Кажется, группе «ВИА Гра» не суждено обрести постоянный коллектив. Полгода назад из команды Константина Меладзе ушла Миша Романова, а теперь уходит и Анастасия Кожевникова, которая недавно вышла замуж. Девушки вместе с Эрикой Герцег были в группе дольше всего — почти 5 лет с тех пор, как победили в шоу «Хочу в ВИА Гру», пишет Soulpost.ru.