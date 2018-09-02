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Еще одна участница «ВИА Гры» уходит из группы

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ВИА Гра

ФОТО: postimees.ru

Кажется, группе «ВИА Гра» не суждено обрести постоянный коллектив. Полгода назад из команды Константина Меладзе ушла Миша Романова, а теперь уходит и Анастасия Кожевникова, которая недавно вышла замуж. Девушки вместе с Эрикой Герцег были в группе дольше всего — почти 5 лет с тех пор, как победили в шоу «Хочу в ВИА Гру», пишет Soulpost.ru.

Кожевникова рассказала об уходе на своей свадьбе, куда была приглашена ведущая украинской передачи «Светская жизнь» Катя Осадчая.

«Второго сентября заканчивается контракт с группой «ВИА Гра», и я иду в сольное плавание. Потому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной», — сказала певица, которая приняла такое решение вместе с мужем Кириллом Снитковым. Бизнесмен теперь станет продюсером жены.

«Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я четко отбыла. Потому теперь хочу попробовать собственные силы идти дальше самостоятельно».

Напомним, на место Миши Романовой в группу пришла Ольга Меганская.

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