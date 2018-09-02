Оскандалившаяся Вайкуле приехала на похороны Кобзона

Лайма Вайкуле и Иосиф Кобзон не раз выступали на одной сцене на фестивале в Юрмале. Приезжала Лайма и на торжественные вечера, и дни рождения народного артиста. Но вот о том, удастся ли ей проститься с певцом, ясности не было, пишут Dni.ru.

"Нет, ее не будет, она сейчас в Лондоне", – уверял концертный директор Вайкуле. По его словам, певица должна была вернуться только 4 сентября, чтобы выступить на фестивале "Новая волна" в Сочи.

"Но я бросила все дела, отменила планы и все-таки приехала в Москву, – рассказала звезда в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Не могла поступить иначе, ибо безмерно уважала этого человека. Но настроение ужасное – какое еще может быть на похоронах".

Напомним, несколько лет назад министр внутренних дел Латвии подписал распоряжение, согласно которому российский певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон включен в черный список и лишен возможности въезжать в Латвию. Официальная причина запрета на въезд – "угроза государственной безопасности и общественному порядку". Весте с ним под раздачу попали Олег Газманов и Валерия. Но в музыкальной тусовке судачат, что Лайма Вайкуле оббивала пороги самых высоких кабинетов, чтобы помочь российским коллегам и открыть им въезд в страну.