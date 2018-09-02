Шок! Пожилая супруга Гогена Солнцева появилась на публике вся в бинтах
2 сентября 2018, 14:44
Накануне состоялся очередной эфир программы «Прямой эфир». Престарелая жена эпатажного шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович появилась в студии вся перебинтованная.
Оказалось, что 63-летняя женщина решила порадовать супруга и легла под нож пластического хирурга, чтобы омолодиться. Екатерине сделали круговую подтяжку лица и блефаропластику. Но пока она страдала в клинике, Гоген оценивал пластику девушек для своего шоу-балета. Терешкович обидело поведение Солнцева, но он ее быстро успокоил, пишет 7d.org.ua.