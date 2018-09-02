Вс, 2.09.2018
Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Шок! Пожилая супруга Гогена Солнцева появилась на публике вся в бинтах

Шок! Пожилая супруга Гогена Солнцева появилась на публике вся в бинтах

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот с сайта 7d.org.ua

Накануне состоялся очередной эфир программы «Прямой эфир». Престарелая жена эпатажного шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович появилась в студии вся перебинтованная. 

Оказалось, что 63-летняя женщина решила порадовать супруга и легла под нож пластического хирурга, чтобы омолодиться. Екатерине сделали круговую подтяжку лица и блефаропластику. Но пока она страдала в клинике, Гоген оценивал пластику девушек для своего шоу-балета. Терешкович обидело поведение Солнцева, но он ее быстро успокоил, пишет 7d.org.ua.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ