Шок! Пожилая супруга Гогена Солнцева появилась на публике вся в бинтах

Оказалось, что 63-летняя женщина решила порадовать супруга и легла под нож пластического хирурга, чтобы омолодиться. Екатерине сделали круговую подтяжку лица и блефаропластику. Но пока она страдала в клинике, Гоген оценивал пластику девушек для своего шоу-балета. Терешкович обидело поведение Солнцева, но он ее быстро успокоил, пишет 7d.org.ua.