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Известная украинская актриса попала в реанимацию

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ФОТО: скриншот Facebook

Известная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская попала в реанимацию. 52-летней артистке стало плохо по дороге в Черкассы, где она должна была сыграть в спектакле "Мастер и Маргарита", пишут Dni.ru.

О том, как обычная поездка в другой город на выступление закончилась посещением палаты реанимации Ольга Сумская рассказала на своей странице в Facebook. Утром в день выступления актриса села в автобус из Днепропетровска в Черкассы, однако по дороге почувствовала резкое недомогание.

"Температура 38, ломота во всем теле, жуткая слабость и тошнота. Я едва передвигалась и говорила", – вспомнила актриса. Ольга Сумская решила сойти в городе Александрия, где обратилась за помощью живущих там друзей. Те моментально отправили актрису в больницу.

"Практически за два часа в отделении реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии врачи поставили меня на ноги! Быстро и квалифицированно сделали анализ крови и поставили капельницу", – рассказала Сумская о своих впечатлениях от посещения больницы.

Как ей сказали врачи, причиной внезапного недомогания могла послужить вирусная инфекция. Напоследок она поблагодарила как медиков, так и друзей, которые направили ее к профессионалам. Благодаря оперативным действиям врачей спектакль отменять не пришлось.

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