Известная украинская актриса попала в реанимацию

О том, как обычная поездка в другой город на выступление закончилась посещением палаты реанимации Ольга Сумская рассказала на своей странице в Facebook. Утром в день выступления актриса села в автобус из Днепропетровска в Черкассы, однако по дороге почувствовала резкое недомогание.

"Температура 38, ломота во всем теле, жуткая слабость и тошнота. Я едва передвигалась и говорила", – вспомнила актриса. Ольга Сумская решила сойти в городе Александрия, где обратилась за помощью живущих там друзей. Те моментально отправили актрису в больницу.

"Практически за два часа в отделении реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии врачи поставили меня на ноги! Быстро и квалифицированно сделали анализ крови и поставили капельницу", – рассказала Сумская о своих впечатлениях от посещения больницы.