Галерея: какое везение! Как эстонец выиграл на радио крутой автомобиль?!

В августа этого года эстонское радио Elmar провело акцию «Узнай Эстонию и найди Elmar». Шире других фортуна улыбнулась Каупо Керге, которому после окончания конкурса больше не придется ходить пешком, ведь он выиграл Suzuki Vitra.
Радио Elmar и AS Topauto в период с 6 по 26 августа провели игру. По правилам игры нужно было найти в Эстонии автомобиль Suzuki Vitara. По рабочим дням ведущие давали слушателям подсказки, где в нашей стране прячется автомобиль. Также сами слушатели могли звонить и спрашивать подсказки, а ведущие могли отвечать только: «Да», «Нет» или «И так, и так». Слушатель, который самым первых находил спрятанный автомобиль, автоматически попадал в финал конкурса.
Финал состоялся вчера, 1 сентября, в представительстве Topauto. Всем финалистам раздали сувениры от радио Elmar, а также ключи от машины, но лишь одни из них смогли открыть автомобиль и завести мотор новой ласточки. Победителям стал Каупо Керге.
Смотрите галерею и видео, чтобы понять, как это было!