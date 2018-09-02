Галерея: какое везение! Как эстонец выиграл на радио крутой автомобиль?!

Радио Elmar и AS Topauto в период с 6 по 26 августа провели игру. По правилам игры нужно было найти в Эстонии автомобиль Suzuki Vitara. По рабочим дням ведущие давали слушателям подсказки, где в нашей стране прячется автомобиль. Также сами слушатели могли звонить и спрашивать подсказки, а ведущие могли отвечать только: «Да», «Нет» или «И так, и так». Слушатель, который самым первых находил спрятанный автомобиль, автоматически попадал в финал конкурса.