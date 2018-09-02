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  • Галерея и видео: помолодевшая Алена Апина взорвала Кохтла-Ярве своей энергией и сексуальностью

Галерея и видео: помолодевшая Алена Апина взорвала Кохтла-Ярве своей энергией и сексуальностью

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Многие как в Эстонии, так и в мире отмечали вчера 1 сентября - День знаний. Но в Кохтла-Ярве жители и гости города праздновали День района Ярве. Главной звездой вечера стала Алена Апина, которая с годами становится моложе и красивее. 

Апина известна публике по своим хитам «Леха» и «Электричка», а также по группе «Комбинация», которая была невероятно популярной в лихие 90-е. 

Смотрите галерею с концерта помолодевшей Алены Апины, собравшей аншлаг в Кохтла-Ярве. 

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