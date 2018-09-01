Выяснена истинная причина, почему девушка не хочет, чтобы ты делал ей куннилингус

Вероятно, ты замечал, что иногда девушка не хочет, чтобы ты занимался с ней оральным сексом. Уточним: чтобы делал ей куннилингус. Вероятно, ты даже задавался вопросом, почему она не хочет. Поздравляем, ты узнаешь истинный ответ не от девушки, а от науки.

Упомянутые выше ученые провели опрос среди 806 человек, ведущих активную половую жизнь. Были заданы вопросы, от которых любая бабушка упала бы в благородный обморок, ведь все вопросы касались сексуальных привычек респондентов. В частности, почему женщины не хотят, чтобы партнеры делали им куннилингус.

Оказалось, что женщины добровольно отказываются от куннилингуса, потому что не хотят отвечать партнеру тем же! То есть делать ему минет. Да, представь себе. Обидно, верно? (Особенно учитывая тот недавно установленный факт, что куннилингус полезен для здоровья.)