Кристина Асмус без макияжа очаровала поклонников
1 сентября 2018, 15:50
30-летняя Кристина Асмус показала поклонникам новое селфи, на котором позирует с минимальным количеством мейк-апа, пишет Леди.Mail.ru.
Фолловеры актрисы восхились ее естественной красотой и уверили Кристину в том, что она выглядит на десять лет моложе своего возраста. «Такая нежная и женственная!», «Кристиночка, какая же ты красотка! Без мейка еще краше!», «Лапочка-девочка, на вид лет 20», — засыпали актрису комплиментами поклонники.