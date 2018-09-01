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  • Кристина Асмус без макияжа очаровала поклонников

Кристина Асмус без макияжа очаровала поклонников

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Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

30-летняя Кристина Асмус показала поклонникам новое селфи, на котором позирует с минимальным количеством мейк-апа, пишет Леди.Mail.ru.

Фолловеры актрисы восхились ее естественной красотой и уверили Кристину в том, что она выглядит на десять лет моложе своего возраста. «Такая нежная и женственная!», «Кристиночка, какая же ты красотка! Без мейка еще краше!», «Лапочка-девочка, на вид лет 20», — засыпали актрису комплиментами поклонники.

 

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

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