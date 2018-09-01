Кристина Асмус без макияжа очаровала поклонников

Фолловеры актрисы восхились ее естественной красотой и уверили Кристину в том, что она выглядит на десять лет моложе своего возраста. «Такая нежная и женственная!», «Кристиночка, какая же ты красотка! Без мейка еще краше!», «Лапочка-девочка, на вид лет 20», — засыпали актрису комплиментами поклонники.