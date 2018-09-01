Смотри, что вытворяли знаменитости на открытии вновь открывшегося ресторана

По словам управляющей Трийн Солланд, сюрпризом для команды стало то, что клиенты отправляли блюда обратно на кухню, так как рыба была не до конца готовой. " К счастью, мы быстро поняли, что на местном рынке практически нет свежей рыбы, поэтому потребитель пока не привык есть рыбу, которая прожарена не до конца.