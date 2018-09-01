Смотри, что вытворяли знаменитости на открытии вновь открывшегося ресторана
1 сентября 2018, 13:20
После месяца тестирования в квартале Ротерманни вновь открылся ресторан Noya. Организаторы устроили красивый праздник, где гости смогли насладиться как едой, так и музыкой. На открытие выступили такие эстонские звезды как NOËP и Сюзанна Александра Велди с группой.
По словам управляющей Трийн Солланд, сюрпризом для команды стало то, что клиенты отправляли блюда обратно на кухню, так как рыба была не до конца готовой. " К счастью, мы быстро поняли, что на местном рынке практически нет свежей рыбы, поэтому потребитель пока не привык есть рыбу, которая прожарена не до конца.
Среди прочих на открытие пришли Ану Саагим, Кристель Ааслайд, Криста Ленсин, Женя Фокин и Маарья-Лийс Илус.