Бенедикт Камбербэтч станет отцом в третий раз

42-летний британский актер, прославившийся благодаря роли Шерлока Холмса в телесериале «Шерлок», Бенедикт Камбербэтч держит свою личную жизнь за семью замками. Лишь на 75-м Венецианском кинофестивале подтвердилось, что в скором времени он станет многодетным отцом. Его супруга, 42-летняя актриса, театральный и оперный режиссер Софи Хантер, появилась на важном событии в алом летящем платье. Свободный крой не смог скрыть округлившийся животик. Судя по всему, в ближайшее время в их семье появится третий ребенок.

Бенедикт и Софи воспитывают двоих детей – трехлетнего Кристофера и годовалого Хэла. Однако знаменитости стараются сделать все, чтобы оградить их от излишнего внимания журналистов.

A post shared by Roberto Giacomelli (@darksidecinema) on Aug 30, 2018 at 3:51pm PDT

Даже свое бракосочетания пара не разглашала. Лишь через год стало известно, что Бенедикт сделал предложение руки и сердца своей избраннице Софи. На тот момент они встречались на протяжении года. И то эта информацию сообщили родители Камбербэтча. Спустя пару месяцев после этой новости выяснилось, что пара ожидает появления на свет первенца.

Судя по всему, сейчас Софи предпочитает большую часть времени проводить с детьми. После 2015 года не выходили ни фильмы с ее участием, ни постановки. Бенедикт также продолжил сниматься, в 2017-м году вышли заключительные серии «Шерлока». На протяжении семи лет зрители следили за приключениями сыщика, однако финал многих разочаровал. За роль Холмса актер получил семь кинонаград в разные годы в номинации «Лучший актер».