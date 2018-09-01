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Бенедикт Камбербэтч станет отцом в третий раз

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Benedict Cumberbatch

ФОТО: FRED THORNHILL / REUTERS / Scanpix

Софи Хантер появилась на фестивале с округлившимся животом. Бенедикт Камбербэтч и его супругу уже воспитывает двоих детей. Судя по всему, в ближайшее время в их семье родится или еще один сын, или дочь, пишет СтарХит.

42-летний британский актер, прославившийся благодаря роли Шерлока Холмса в телесериале «Шерлок»,  Бенедикт Камбербэтч держит свою личную жизнь за семью замками. Лишь на 75-м Венецианском кинофестивале подтвердилось, что в скором времени он станет многодетным отцом. Его супруга, 42-летняя актриса, театральный и оперный режиссер Софи Хантер, появилась на важном событии в алом летящем платье. Свободный крой не смог скрыть округлившийся животик. Судя по всему, в ближайшее время в их семье появится третий ребенок.

Бенедикт и Софи воспитывают двоих детей – трехлетнего Кристофера и годовалого Хэла. Однако знаменитости стараются сделать все, чтобы оградить их от излишнего внимания журналистов. 

Даже свое бракосочетания пара не разглашала. Лишь через год стало известно, что Бенедикт сделал предложение руки и сердца своей избраннице Софи. На тот момент они встречались на протяжении года. И то эта информацию сообщили родители Камбербэтча. Спустя пару месяцев после этой новости выяснилось, что пара ожидает появления на свет первенца.

Судя по всему, сейчас Софи предпочитает большую часть времени проводить с детьми. После 2015 года не выходили ни фильмы с ее участием, ни постановки. Бенедикт также продолжил сниматься, в 2017-м году вышли заключительные серии «Шерлока». На протяжении семи лет зрители следили за приключениями сыщика, однако финал многих разочаровал. За роль Холмса актер получил семь кинонаград в разные годы в номинации «Лучший актер».

В прошлом году историки в области генеалогических исследований выдвинули предположение, что Бенедикта Камбербэтча и автора детективных книг Артура Конан Дойла может связывать кровное родство. Специалисты пришли к такому выводу, когда обнаружили общего предка, который прославился своему видному положению в обществе. Им оказался Джон Гонтский — герцог Ланкастерский, четвертый сын короля Эдварда III. Правда, его отделяет от Камбербэтча 17 поколений. В этом же генеалогическом древе обнаружили ветвь, которая приводит к известному писателю.

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