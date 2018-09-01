Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона

Об этом сообщил концертный директор певицы. Сейчас артистка не в России.

"Нет, ее ведь нет сейчас, она в Лондоне", – цитирует собеседника радиостанция "Говорит Москва". Вернется певица только 4 сентября, чтобы выступить на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Отметим, что Вайкуле и Иосиф Кобзон не раз выступали на одной сцене на фестивале в Юрмале. Приезжала Лайма и на торжественные вечера и дни рождения народного артиста.

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