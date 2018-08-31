Восторг да и только! Кейт Бекинсейл вышла в свет в латексном наряде

Если 49-летняя Дженнифер Лопес свою подтянутую фигуру подчеркивает при помощи одежды спортивного стиля, то 45-летняя Кейт Бекинсейл делает это, надевая куда более женственные наряды. Вчера звезда посетила вечеринку Rolls Royce X Technogym, которая прошла в доме знаменитого фитнес-тренера Гуннара Петерсона, и стала главной звездой вечера, пишет Сплетник.
Британская актриса приковала к себе все взгляды, когда появилась на публике в черном латексном (а латекс сейчас явно в тренде!) комплекте от австралийского бренда Meshki — к слову, довольно бюджетного и весьма популярного в последнее время среди знаменитостей. Как оказалось, не только Ким Кардашьян может позволить себе такие смелые наряды, но и куда более сдержанная в стиле Бекинсейл.
Короткий топ с вырезом подчеркнул красивую зону ее декольте и идеальный пресс. Не меньше внимания привлекли к себе руки звезды — не сильно мускулистые, но при этом очень рельефные. Обтягивающая юбка-карандаш (кстати, стоимостью всего 45 долларов), которую надела Бекинсейл, сидела на ней просто идеально — выглядела Кейт в этом комплекте очень сексуально и стильно. К довольно дерзкому наряду она подобрала изящные серебристые босоножки и продемонстрировала свой темный педикюр.
Ее макияж, выполненный в нежных и неброских цветах, прекрасно гармонировал с оттененной бронзатором кожей. Выглядела звезда очень свежо и молодо. Впрочем, это и неудивительно — нужно же соответствовать 23-летнему бойфренду. Оторвать взгляд от актрисы вчера действительно очень сложно!