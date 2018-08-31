Восторг да и только! Кейт Бекинсейл вышла в свет в латексном наряде

Британская актриса приковала к себе все взгляды, когда появилась на публике в черном латексном (а латекс сейчас явно в тренде!) комплекте от австралийского бренда Meshki — к слову, довольно бюджетного и весьма популярного в последнее время среди знаменитостей. Как оказалось, не только Ким Кардашьян может позволить себе такие смелые наряды, но и куда более сдержанная в стиле Бекинсейл.

ФОТО: Joe Scarnici / AFP

Короткий топ с вырезом подчеркнул красивую зону ее декольте и идеальный пресс. Не меньше внимания привлекли к себе руки звезды — не сильно мускулистые, но при этом очень рельефные. Обтягивающая юбка-карандаш (кстати, стоимостью всего 45 долларов), которую надела Бекинсейл, сидела на ней просто идеально — выглядела Кейт в этом комплекте очень сексуально и стильно. К довольно дерзкому наряду она подобрала изящные серебристые босоножки и продемонстрировала свой темный педикюр.

ФОТО: Joe Scarnici / AFP