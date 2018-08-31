Пт, 31.08.2018
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  • Фотоновость: такой Кейт Пентус-Розиманус ты раньше не видел!

Фотоновость: такой Кейт Пентус-Розиманус ты раньше не видел!

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EV100 PRESIDENDI VASTUVÕTT. Keit Pentus-Rosimannus.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

Политик Кейт Пентус-Розиманус поделилась в соцсетях несколькими фото, которые показывают женщину в совершенно другом свете - солидные костюмы Пентус-Розиманус сменила на форму спасателя!

Пентус-Розиманус посетила спасательный центр в Ласнамяэ, чтобы больше узнать о жизни и работе спасателей и поделилась несколькими фото на своих страничках в Instagram и Facebook.

"Я бесконечно уважаю тех мужчин и женщин, которые работают в спасательных центрах и вчерашний день, проведенный с ними, только усилил это чувство", - написала она под фото.

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