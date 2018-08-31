Фотоновость: такой Кейт Пентус-Розиманус ты раньше не видел!

Пентус-Розиманус посетила спасательный центр в Ласнамяэ, чтобы больше узнать о жизни и работе спасателей и поделилась несколькими фото на своих страничках в Instagram и Facebook.

"Я бесконечно уважаю тех мужчин и женщин, которые работают в спасательных центрах и вчерашний день, проведенный с ними, только усилил это чувство", - написала она под фото.