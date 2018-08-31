Только спокойствие! 49-летняя актриса снова осталась без бикини!
31 августа 2018, 14:50
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49-летняя актриса Рена Риффель позировала перед камерой в чересчур маленьком бикини. Снова. На этот раз она выбрала купальник светло-розового цвета, благодаря чему кажется, что актриса позирует абсолютно обнаженной.
Риффель — американская актриса и модель. Популярность она получила после роли в фильме «Шоугелз», который вышел в 1995 году.
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