49-летняя актриса Рена Риффель позировала перед камерой в чересчур маленьком бикини. Снова. На этот раз она выбрала купальник светло-розового цвета, благодаря чему кажется, что актриса позирует абсолютно обнаженной.

Риффель — американская актриса и модель. Популярность она получила после роли в фильме «Шоугелз», который вышел в 1995 году.

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Рена Риффель у бассейна. 29/08/18.

ФОТО: DELOS / David Edwards / MEGA/Scanpix