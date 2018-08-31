Кожевникова пришла на венчание с большим животом

Мария и ее муж, успешный предприниматель Евгений Васильев 30 августа пять лет назад вступили в брак. Молодые люди венчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, Франция.

В честь праздника Кожевникова опубликовала снимок с торжества в личном микроблоге. На фото она и ее супруг проходят через священный обряд в окружении служителя церкви и самых близких.

Мария была облачена в шикарное кружевное платье, наряд дополняла длинная фата. Невеста просто светилась от счастья. Кстати, на снимке можно заметить выделяющийся живот звезды. В тот момент артистка находилась на пятом месяце беременности.

"Обычно в семейные праздники я пишу длинные посты, но сегодня буду краткой, ведь любовь проявляется в поступках. Нам 5 лет! 3 сына!" – отметила знаменитость в комментариях. Поклонники поздравили звезду с важной датой и пожелали счастливой совместной жизни: "Мария! Поздравляю Вас! Счастья и здоровья Вашей семье! У Вас замечательная семья!!!", "Мария, счастья Вашей семье, любви и взаимопонимания!", "Смотрю на вас и верю в настоящие чувства! Счастья!!!"

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Aug 30, 2018 at 12:20am PDT