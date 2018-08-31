40-летняя известная актриса решилась на шокирующую откровенность

Климова опубликовала в своем микроблоге пару фотографий, на которых она запечатлена без мейкапа. На снимках артистка загадочно улыбается камере.

Поклонники заметили, что 40-летняя Екатерина отлично выглядит для своих лет. Мама четверых детей кажется совсем юной без декоративной косметики. У нее нет выраженных морщин, синяков под глазами, здоровый цвет лица, и это несмотря на плотный рабочий график и постоянную заботу о наследниках. Особо знаменитость хвалили за естественность, ведь не каждая звезда в ее возрасте может похвастаться этим.

A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Aug 30, 2018 at 8:17am PDT

"Просто не оторвать глаз!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы мой идеал, Екатерина! Спасибо за такую вашу внутреннюю и внешнюю красоту. Как только удаётся при таком активном образе жизни - в голове не укладывается! Восхищаюсь!", "Как же приятно смотреть на натуральное красоту без перекачанных губ и так далее. Умница, красавица, талантливая", "Просто прелестна) Причем - естественная красота, что такая редкость в наше время!", "Екатерина,вы невероятная красотка! И при этом будучи многодетной мамой,ну шик! Поделитесь секретом ,как сохранить такие шикарные волосы при таком количестве беременностей? Генетика? Спасибо", – писали восхищенные фолловеры.

У Климовой четыре ребенка от трех браков. Две девочки и два мальчика – Елизавета Хорошилова, Корней Петренко, Матвей Петренко и Бэлла Месхи. В одном из последних интервью Екатерина посетовала, что быть многодетной матерью очень тяжело. Однако у актрисы никогда не возникало даже мыслей о том, чтобы сделать аборт, хотя и не все ее дети были запланированы. По словам звезды, порой у нее не хватает времени на общение с отпрысками. Но Климова не может жить без профессии, поэтому вынуждена совмещать карьеру и материнство.