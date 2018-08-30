Прелесть: Иглесиас показал видео с подросшими двойняшками

9 месяцев назад Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни: у пары родились Николас и Люси. И хотя всю свою личную жизнь (а это более 15 лет!) и беременность спортсменки они не выставляли напоказ, то теперь не могут сдержать радости от своих малышей, пишет Soulpost.ru.