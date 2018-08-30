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Прелесть: Иглесиас показал видео с подросшими двойняшками

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Энрике Иглесиас в ноябре 2007 года на концерте в Таллинне.

ФОТО: Лийс Трейманн

9 месяцев назад Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни: у пары родились Николас и Люси. И хотя всю свою личную жизнь (а это более 15 лет!) и беременность спортсменки они не выставляли напоказ, то теперь не могут сдержать радости от своих малышей, пишет Soulpost.ru.

Звездные родители регулярно делятся с подписчиками фото и видео детей. В новом ролике Энрике показал, как развлекает двойняшек. 43-летний артист явно счастлив пробовать себя в роли отца. И у него это отлично получается!

 

Tough audience to entertain 😂🦃

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

 

#sundayvibes ☀️

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

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