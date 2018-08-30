Черный четверг: знаменитый хореограф Пол Тейлор умер на 89-м году жизни

Пола Тейлора называли живым классиком современного танца. В 1954 году он основал собственную танцевальную труппу и являлся её художественным руководителем на протяжении 60 лет. В 1974 году он занялся карьерой балетмейстера. За постановку "Говоря языком" в 1992 году Тейлор был удостоен премии "Эмми". А в 2014 году создал большую культурную институцию — фонд Современного американского танца.