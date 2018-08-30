Чт, 30.08.2018
Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Черный четверг: знаменитый хореограф Пол Тейлор умер на 89-м году жизни

Черный четверг: знаменитый хореограф Пол Тейлор умер на 89-м году жизни

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свеча.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Выдающийся американский хореограф Пол Тейлор скончался на Манхэттене на 89-м году жизни. Об этом сообщает New York Times. Причиной смерти стала почечная недостаточность, пишет Life.ru.

Пола Тейлора называли живым классиком современного танца. В 1954 году он основал собственную танцевальную труппу и являлся её художественным руководителем на протяжении 60 лет. В 1974 году он занялся карьерой балетмейстера. За постановку "Говоря языком" в 1992 году Тейлор был удостоен премии "Эмми". А в 2014 году создал большую культурную институцию — фонд Современного американского танца.

Тейлор создал 146 постановок, многие из которых стали культовыми. Наибольшую популярность завоевали его балеты "Эспланада" (1975), "Слово" (1998), "Краткие встречи" (2009) и "Неприсоединившиеся" (2011).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ