Волочкова опозорилась после смерти Кобзона

В своем Instagram Анастасия опубликовала снимок, на котором запечатлена рядом с Иосифом Давыдовичем. В комментариях танцовщица отметила, что Кобзон был для нее хорошим другом.

"Жизнь – это лишь одно мгновение. Наш любимый Иосиф Давыдович. Как жаль, какая боль и опустошение, я буду молиться о вашей душе. Вы были мне настоящим другом, вспоминаю наши совместные выступления по регионам, дружбу искреннюю и неподдельную. Каким счастьем было общение с вами. Сейчас от всех нас только поддержка вашей семье", – написала бывшая прима Большого театра.

Большинство поклонников присоединились к словам Анастасии и разделили с ней ее боль от утраты. "Да, Настенька! Согласна со всеми словами соболезнования! И мы будем молиться о душе...", "Соболезнования его семье. Великий певец. Его творчества будет не хватать", "Человечище!!! Легенда!! Эпоха!!!" – писали интернет–обыватели.