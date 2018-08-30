Подборка аэроснимков: какие фестивали в Эстонии этим летом удались, а какие провалились?

Как ни странно, больше всего людей съехалось на концерт Guns N' Roses на таллиннское Певческое поле, где собралось около 60 тысяч поклонников данного коллектива. Билеты стоили от 68 до 299 евро.

Судя по снимкам, многим пришелся по душе новый городской фестиваль SweetSpot, где выступила и российская группа 5’Nizza. Как мы видим на фото, посетителей на фестивале было много. Билет на два дня фестиваля стоил от 59 до 69 евро, а ВИПы продавали за 129-149 евро.

Ежегодный пивной фестиваль Õllesummer 2018 в этом году, кажется, был более вялым, чем раньше. Но выступления диджея Армина ван Бюрена всколыхнуло эстонскую столицу. По разным данным, ежегодно на фестивале за три дня выступают сотни артистов, а зрителей на шоу приходит от 60 до 80 тысяч человек (все три дня). Билеты довольно дешевые - один концертный день стоит от 25 до 50 евро.

В этом году на фестивалях снизилось количество гостей.

Русскую публику в этом году приятно удивили фестиваля «Танцевальная Волна» и East Beach Fest.