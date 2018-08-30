Совет дня: как быстро и недорого добраться до города-красавца Санкт-Петербурга из Таллинна без машины

Впереди осень, золотая пора. Количество туристов в северной столице России, Санкт-Петербурге, уменьшается, дети идут в школу, отели дешевеют. Сейчас почти идеальное время для того, чтобы успеть посетить этот город до холодов и дождей. И довольно дешево.
Отели в системе Booking значительно снизили цены, хорошую гостиницу с ванной и туалетом в номере - а если повезет, то и с завтраком - можно найти на двоих за 20 евро в сутки, иногда даже дешевле. Летом, в разгар чемпионата мира по футболу, о таких ценах оставалось лишь мечтать. Итак, с отелями разобрались.
Напоминаем, что в Россию гражданам Эстонии нужна виза. Обладатели серых паспортов и граждане России, постоянно проживающие в ЭР, едут без визы. Вот несколько проверенных способов добраться до Санкт-Петербурга из Таллинна.
Один из самых быстрых и дешевых способов добраться до Санкт-Петербурга из Таллинна - доехать до Нарвы на поезде Elron, пешком перейти границу, за пару минут дойти до автовокзала в Ивангороде и доехать до северной столицы России на автобусе или маршрутке.
Продолжительность поездки от станции "Юлемисте" в Таллинне до Нарвы: на экспресс-поезде 2 часа и 19 минут, на обычном - 2 часа и 32 минуты.
Стоимость поездки на поезде до Нарвы: от 9.78 евро до 13 евро, через интернет билеты покупать дешевле.
Время прохождения границы пешком: если нет очередей, то минут 10, если очереди - минут 30.
Продолжительность поездки на маршрутке или автобусе из Ивангорода до Санкт-Петербурга: около 2 часов и 30 минут. Стоимость - около 400 рублей (5 евро). Итого: около 15 евро.
Расписание автобусов Ивангород - Санкт-Петербург ЗДЕСЬ.
Расписание маршруток - ниже.
Самый доступный и удобный для многих вид транспорта – прямой автобус по маршруту Таллинн – Санкт-Петербург. Но не всегда самый дешевый.
Самыми комфортными позиционируют себя компании Lux Express и Ecolines.
В Ecolines пассажиры могут пить кофе и какао бесплатно, на борту есть туалет и кондиционер, Wi-Fi, планшетные компьютеры и розетки.
Стоимость: около 22 евро в один конец с пассажира
Средняя продолжительность поездки: 6 часов и 25 минут
В Lux Express вас тоже будет ждать и кофе, и какао бесплатно, туалет, кондиционер, Wi-Fi, планшетные компьютеры и розетки. Некоторые рейсы – для особенно требовательных пассажиров, имеют Lux Express Lounge с более удобным размещением.
Средняя стоимость: 25-30 евро в один конец с пассажира, Lux Express Lounge – 55 евро с пассажира.
Средняя продолжительность поездки: около 7 часов, иногда дольше
Бюджетные, но быстрые и довольно комфортные автобусные компании – Temptrans и Baltic Shuttle.
Автобусы Temptrans с туалетом, Wi-Fi и розетками. Качество интернета не всегда отличное.
Стоимость: около 18 евро в один конец с человека
Продолжительность поездки: около 5 часов и 30 минут
Автобусы Baltic Shuttle с Wi-Fi и розетками, но не всегда с туалетом. Иногда рейс осуществляют автобусы российской фирмы, в которых туалета нет.
Стоимость: около 18 евро в один конец с человека
Продолжительность поездки: около 6 часов
Прямым поездом RZD Таллинн – Москва с остановкой в Санкт-Петербурге
Стоимость: около 23 евро с человека в один конец - сидячее место, купе - около 50 евро с человека в один конец
Средняя продолжительность поездки: около 7 часов
Самый-самый быстрый, но дорогой способ - на самолете авиакомпании Nordica из Таллинна
Продолжительность полета: около часа, плюс в аэропорт стоит прибыть заранее - за 1,5 - 2 часа
Стоимость: около 86 евро, но бывает и дешевле, например, 62 евро