Сколько должен длиться секс, чтобы женщина была счастлива

Всех мужчин интересует вопрос: сколько должен длиться секс по мнению женщин.И на этот вопрос есть ответ! Все благодаря сексологу Кристен Марк из Кентуккийского университета, которая провела масштабное исследование, пишет MPort.
Исследователь опросила 15 тысяч женщин и вот что выяснилось. В среднем женщине достаточно, чтобы половой акт длился 10 минут. Но это в среднем. А в идеале, как признались женщины, им хотелось бы, чтобы секс длился от 15 до 20 минут. А вот секс дольше 20 минут их уже не устраивает. Это то, чего хотят женщины, а сколько же в среднем длится секс?
В 2008 году канадские-сексологи опрашивали женщин и выяснили, что в среднем секс длится 3-7 минут. И это включая предварительные ласки.
Так что если хочешь удовлетворить женщину - продержись 10 минут и успей уложиться в 20 минут.