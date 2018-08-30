Сколько должен длиться секс, чтобы женщина была счастлива

Исследователь опросила 15 тысяч женщин и вот что выяснилось. В среднем женщине достаточно, чтобы половой акт длился 10 минут. Но это в среднем. А в идеале, как признались женщины, им хотелось бы, чтобы секс длился от 15 до 20 минут. А вот секс дольше 20 минут их уже не устраивает. Это то, чего хотят женщины, а сколько же в среднем длится секс?