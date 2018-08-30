Десять вещей, которые она втайне хочет попробовать с тобой в спальне

Каждый человек уникален, но когда речь заходит о секcуальных предпочтениях, то все становится на порядок сложнее. Тем не менее, люди научились выделять общие моменты, что помогло сформировать обобщенные правила и рекомендации, которые можно использовать для взрослых игр в спальне.

Как мужчина, вы наверняка хотите, чтобы ваша девушка была удовлетворена вами не только в эмоциональном, но и в физическом плане. А значит, вам нужно углубиться в тайные желания своей партнерши, которые она уже давно хотела бы воплотить в жизнь.

Далеко не каждая девушка признается вам в том, чего она хочет, потому что она боится показаться вам эгоистичной. Поэтому не нужно давить на неё и выуживать правду. Достаточно просто присмотреться и, конечно же, ознакомиться с нашим списком!

Проявите инициативу, как и подобает мужчине! Ниже мы опишем 10 вещей, которые ваша девушка наверняка хочет попробовать в спальне.

1. Она хочет, чтобы вы заботились о её удовольствии так же, как и о своем

Не будьте эгоистом. Пожалуй, это золотое правило применимо не только к плотским утехам, но и к жизни в целом. Убедитесь в том, что вы уделяете внимание её потребностям.

2. Проявите обеспокоенность касательно защиты

Далеко не каждая девушка планирует забеременеть в ближайшее время. А даже если и так, то с чего вы взяли, что она видит отцом своего ребенка именно вас? Уважайте её желания.

Вывод очевиден – используйте презервативы. Вы можете начать убеждать её в том, что можете вовремя остановиться, используя метод «прерванного акта», но это слишком рискованно. Даже если вы не хотите использовать контрацептивы, примите хотя бы то, что для неё это важно.

3. Подарите ей кульминацию

Не нужно проявлять чрезмерное усердие. Все должно быть естественно. Конечно, достичь opгазма мужчине гораздо легче, но в ваших руках сделать так, чтобы его испытала и любимая девушка. Убедитесь в том, что вы все делаете правильно.

4. Будьте общительны, но не слишком

Тут важно найти золотую середину, потому что не каждой девушке нравятся лишние движения и разговоры в кровати. Нужно научиться чередовать напористость и заботу, чтобы она смогла испытать максимальный спектр эмоций. Соблюдайте баланс.

5. Следите за состоянием кровати

Никто не захочет даже лечь рядом с вами, если на вашей кровати красуются грязные пятна. Следите за состоянием постели, чтобы не отпугнуть свою девушку и показать ей, что вы опрятный парень.

Если вы заботитесь о комфорте своей девушки, то очень важно уделять этому моменту необходимое внимание. Иначе, она может подумать, что вам абсолютно наплевать на её удовольствие.

6. Держите в доме одежду для неё, потому что она может захотеть остаться