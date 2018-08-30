Десять вещей, которые она втайне хочет попробовать с тобой в спальне

Далеко не каждая девушка признается вам в том, чего она хочет, потому что она боится показаться вам эгоистичной. Поэтому не нужно давить на неё и выуживать правду. Достаточно просто присмотреться и, конечно же, ознакомиться с нашим списком! Пишет Cluber.com.ua.
Каждый человек уникален, но когда речь заходит о секcуальных предпочтениях, то все становится на порядок сложнее. Тем не менее, люди научились выделять общие моменты, что помогло сформировать обобщенные правила и рекомендации, которые можно использовать для взрослых игр в спальне.
Как мужчина, вы наверняка хотите, чтобы ваша девушка была удовлетворена вами не только в эмоциональном, но и в физическом плане. А значит, вам нужно углубиться в тайные желания своей партнерши, которые она уже давно хотела бы воплотить в жизнь.
Далеко не каждая девушка признается вам в том, чего она хочет, потому что она боится показаться вам эгоистичной. Поэтому не нужно давить на неё и выуживать правду. Достаточно просто присмотреться и, конечно же, ознакомиться с нашим списком!
Проявите инициативу, как и подобает мужчине! Ниже мы опишем 10 вещей, которые ваша девушка наверняка хочет попробовать в спальне.
1. Она хочет, чтобы вы заботились о её удовольствии так же, как и о своем
Не будьте эгоистом. Пожалуй, это золотое правило применимо не только к плотским утехам, но и к жизни в целом. Убедитесь в том, что вы уделяете внимание её потребностям.
2. Проявите обеспокоенность касательно защиты
Далеко не каждая девушка планирует забеременеть в ближайшее время. А даже если и так, то с чего вы взяли, что она видит отцом своего ребенка именно вас? Уважайте её желания.
Вывод очевиден – используйте презервативы. Вы можете начать убеждать её в том, что можете вовремя остановиться, используя метод «прерванного акта», но это слишком рискованно. Даже если вы не хотите использовать контрацептивы, примите хотя бы то, что для неё это важно.
3. Подарите ей кульминацию
Не нужно проявлять чрезмерное усердие. Все должно быть естественно. Конечно, достичь opгазма мужчине гораздо легче, но в ваших руках сделать так, чтобы его испытала и любимая девушка. Убедитесь в том, что вы все делаете правильно.
4. Будьте общительны, но не слишком
Тут важно найти золотую середину, потому что не каждой девушке нравятся лишние движения и разговоры в кровати. Нужно научиться чередовать напористость и заботу, чтобы она смогла испытать максимальный спектр эмоций. Соблюдайте баланс.
5. Следите за состоянием кровати
Никто не захочет даже лечь рядом с вами, если на вашей кровати красуются грязные пятна. Следите за состоянием постели, чтобы не отпугнуть свою девушку и показать ей, что вы опрятный парень.
Если вы заботитесь о комфорте своей девушки, то очень важно уделять этому моменту необходимое внимание. Иначе, она может подумать, что вам абсолютно наплевать на её удовольствие.
6. Держите в доме одежду для неё, потому что она может захотеть остаться
Если вы запланировали провести ночь вместе, то вполне логично предположить, что вы предложите ей какую-нибудь домашнюю одежду. Приготовьте заранее пару чистых рубашек. Это наименьшее, что вы можете сделать.
7. Уделяйте время тщательной и неспешной прeлюдии
Мужчины привыкли брать быка за рога и сразу приступать к делу. Но девушкам такой подходит не совсем импонирует. Уделите время её настрою, комфорту и самочувствию в целом. Не нужно игнорировать такие вещи, как прeлюдии.
Каждой девушке нужно время для того, чтобы естественно подготовиться к пол0вому акту. Поэтому просто проявите терпение. И не забывайте о прeлюдии! Только не усложняйте все.
8. Разденьтесь полностью
Неужели так сложно снять с себя носки? Тем более, когда вы собираетесь заняться cекcом. Это кажется странным для девушки, потому что она не может сосредоточиться исключительно на вашем теле. Не позволяйте такой мелочи портить впечатление от близости.
9. Ожидания, которые основаны на реальности
Не нужно врываться в спальню, представляя себе картины из фильмов для взрослых. Давайте будем реалистами и не преувеличивать свои возможности. Хотя бы не с ней. Она и так сможет оценить вас, потому что согласилась на это. Если же вы начнете изобретать велосипед, то это может закончиться не только эмоциональной неудовлетворенностью, но и физической травмой. Проще говоря, стройте те ожидания, которые реально воплотить.
10. Энтузиазм относительно opального секcа
Ну кому из парней не нравятся opальные ласки? Вот только все забывают, что такое же наслаждение это приносит и ей. Меньшее, что вы можете для нее сделать – это подарить ей opальные ласки. Проявите энтузиазм. Дайте ей понять, что можете сделать ее счастливой. И поверьте, она вознаградит вас за проявленное рвение сполна.