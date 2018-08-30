Актер сериала «Глухарь» Сергей Таланов умер от остановки сердца

Более тридцати лет Сергей Таланов дарил зрителям смех и радость, работая не только актером в популярных сериалах, но и выступая в цирке клоуном. Артист всегда говорил – рассмешить зрителя сложнее, чем заставить его заплакать, но сам этим мастерством владел виртуозно, передает Starhit.

Сегодня же плачет вся страна. Вслед за трагичной новостью об уходе Иосифа Кобзона, стало известно, что в Москве скончался и Сергей Таланов. Его не стало за короткое мгновение – остановилось сердце.

Свои соболезнования уже выразил Игорь Угольников, который принимал участие в популярной в 90-х передаче «Оба-на!» вместе с Талановым. «Мой Серега...», — написал он в социальных сетях. «Сережа, спасибо тебе за твой талант, за усердие, за твой прекрасный юмор! Мы много, чего с тобой вместе сделали в киножурнале «Фитиль». Это остается людям, будут еще долго смотреть», — поблагодарил коллегу актер Виталий Максимов.

Для многих смерть Сергея Таланова стала полной неожиданностью, кто-то до последнего надеялся, что это чья-то злая шутка, ведь еще несколько дней назад, он был бодр, весел и дарил свою улыбку окружающим.

Напомним, будущий актер появился на свет в 1960 году в Москве в семье дрессировщика Александра Таланова. Возможно, благодаря отцу цирк красной нитью проходил через всю его взрослую жизнь Таланова. В 20 лет Сергей окончил Московский авиационный институт, а несколько лет спустя посвятил себя игре в КВН, который и предопределил его будущее. Таланов создал комик-труппу «Группа товарищей». Она впоследствии незаметно преобразовалась в новый состав телешоу «Оба-на!».