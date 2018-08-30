Лещенко убит новостью о смерти Кобзона

"Я плохо себя чувствую, я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек", – заявил Лещенко в интервью РЕН-ТВ.

В начале августа тот же Лев Валерьянович рассказывал журналистам: "Иосиф Давыдович не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное". Таким образом Лещенко опроверг появившиеся в СМИ многочисленные слухи о том, что Кобзон был выписан из больницы.