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Лещенко убит новостью о смерти Кобзона

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Лев Лещенко.

ФОТО: Scanpix

Новость о смерти Народного артиста СССР стала шоком для его поклонников и коллег. Лев Лещенко узнал страшную новость одним из первых, пишут Дни.ру.

"Я плохо себя чувствую, я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек", – заявил Лещенко в интервью РЕН-ТВ.

В начале августа тот же Лев Валерьянович рассказывал журналистам: "Иосиф Давыдович не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное". Таким образом Лещенко опроверг появившиеся в СМИ многочисленные слухи о том, что Кобзон был выписан из больницы.

Как сообщают СМИ, Кобзон скончался в столичном госпитале имени Бурденко. На протяжении тринадцати лет певец пытался победить онкологию. О кончине певца сообщил помощник супруги певца Нинель Кобзон: "Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем".

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