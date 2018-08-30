Владимир Меньшов госпитализирован в Москве

У режиссера диагностировали стенокардию. Сейчас состояние оценивается как средней тяжести.

Добавим, что Владимир Меньшов на здоровье никогда не жадовался. Несколько лет назад у мэтра диагностировали артроз колена, актер практически не мог ходить. Все знакомые и друзья советовали знаменитости отправиться на операцию в Израиль, Германию или Америку, он твердо заявил, что оперироваться будет только в России и полностью доверяет нашим хирургам.

Отечественные медики уже через год поставили Владимира Валентиновича на ноги. Он продолжает активно работать в кино и преподавать во ВГИКе.