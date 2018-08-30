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Владимир Меньшов госпитализирован в Москве

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Владимир Меньшов

ФОТО: Scanpix

Владимир Меньшов госпитализирован в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112, пишут Дни.ру.

У режиссера диагностировали стенокардию. Сейчас состояние оценивается как средней тяжести.

Добавим, что Владимир Меньшов на здоровье никогда не жадовался. Несколько лет назад у мэтра диагностировали артроз колена, актер практически не мог ходить. Все знакомые и друзья советовали знаменитости отправиться на операцию в Израиль, Германию или Америку, он твердо заявил, что оперироваться будет только в России и полностью доверяет нашим хирургам.

Отечественные медики уже через год поставили Владимира Валентиновича на ноги. Он продолжает активно работать в кино и преподавать во ВГИКе.

Владимир Меньшов носит звание заслуженного артиста, является лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". Народную любовь Меньшову принесли роли в фильмах "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Ар-хи-ме-ды!", "Где находится нофелет?", "Ширли-мырли", "Ночной дозор" и многих других.

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